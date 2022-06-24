На колесе обозрения «Солнце Москвы» началась установка кабин

Специалисты приступили к работам по установке пассажирских кабин на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в компании-операторе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

– Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» вышли на финальную стадию строительства. На аттракционе началась установка пассажирских кабин. Вес одной кабины составляет 4,3 тонны, каждая способна выдержать нагрузку в 1125 килограмм, — рассказали в компании.

При этом, всего на аттракционе подвесят 30 кабин, пять из которых — с прозрачным полом.

В свою очередь, руководитель компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин добавил, что уже скоро москвичи смогут насладиться видами столицы из комфортабельных закрытых кабинок нового колеса обозрения. Их панорамное остекление обеспечит хороший обзор города с высоты 140 метров.

Кабины площадью почти 10 квадратных метров предназначены для размещения до 15 гостей, передает ТАСС.