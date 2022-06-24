Синоптик рассказал о погоде в ночь общегородского выпускного в Москве

"Завтра для выпускников температурный фон будет около 30 градусов и даже превысит эту отметку. <…> Никаких осадков не ожидается - это приятно, вечер теплый, не просто вечер, но и ночь теплая", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.