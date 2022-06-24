Синоптик рассказал о погоде в ночь общегородского выпускного в Москве

Минимальная температура ночью после общегородского выпускного в Москве будет 17 градусов тепла, осадков не прогнозируется. Днем в субботу будет 30-градусная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общегородской выпускной в Москве пройдет в Парке Горького 25 июня.
"Завтра для выпускников температурный фон будет около 30 градусов и даже превысит эту отметку. <…> Никаких осадков не ожидается - это приятно, вечер теплый, не просто вечер, но и ночь теплая", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.
По словам Вильфанда, минимальная температура ночью после выпускного дня будет около 17 градусов тепла, а в центре Москвы - 18-20 градусов тепла.
"Ночь звездная, лунная, теплая, поэтому погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру в Москве", - отметил метеоролог.