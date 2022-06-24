Популярные стендап-комики выступят на ВДНХ

Популярные российские стендап-комики выступят в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: МТС Live Comedy Weekends МТС Live Comedy Weekends

Мероприятие, ставшее частью серии концертов МТС Live Comedy Weekends, пройдет 26 июня. Со своими монологами выступят Стас Старовойтов, Филипп Воронин, Андрей Атлас, Гурам Амарян, Роман Косицын и Валентин Сидоров.

Отмечается, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет.

Ранее один из основателей проекта Stand Up на ТНТ Руслан Белый высказался о зарплате, которую он получал, когда выступал в воронежском филиале Comedy Club. По словам комика, ему платили «отличные деньги».