В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Популярные стендап-комики выступят на ВДНХ

Lenta.ru

Популярные российские стендап-комики выступят в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Популярные стендап-комики выступят на ВДНХ
Фото:  МТС Live Comedy Weekends МТС Live Comedy Weekends

Мероприятие, ставшее частью серии концертов МТС Live Comedy Weekends, пройдет 26 июня. Со своими монологами выступят Стас Старовойтов, Филипп Воронин, Андрей Атлас, Гурам Амарян, Роман Косицын и Валентин Сидоров.

Отмечается, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет.

Ранее один из основателей проекта Stand Up на ТНТ Руслан Белый высказался о зарплате, которую он получал, когда выступал в воронежском филиале Comedy Club. По словам комика, ему платили «отличные деньги».

До этого автор проекта «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов рассказал о трудностях работы в России. Он заявил, что у российских комиков более напряженный темп работы, чем у их западных коллег, для которых стендап нередко является хобби.

Новости Москвы,Руслан Белый,Стас Старовойтов,Валентин Сидоров,ВДНХ,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители