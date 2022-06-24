На колесе обозрения "Солнце Москвы" началась установка кабин

На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ началась установка кабин, сообщила пресс-служба проекта. «Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» вышли на финальную стадию строительства. На аттракционе началась установка пассажирских кабин. Вес одной кабины составляет 4,3 тонны, каждая способна выдержать нагрузку в 1 тыс. 125 кг. Всего строителям предстоит подвесить 30 кабин, пять из них - с прозрачным полом», - говорится в сообщении.

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Как уточняется, кабины площадью почти 10 кв. м предназначены для размещения до 15 гостей. Они облицованы многослойным стеклом с защитой от ультрафиолета и инфракрасного излучения для обеспечения максимальной освещенности и видимости.

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«Совсем скоро гости «Солнца Москвы» смогут насладиться видами столицы из комфортабельных закрытых кабинок нового колеса обозрения. Их панорамное остекление обеспечит хороший обзор города с высоты 140 м. Благодаря встроенным системам кондиционирования и отопления пассажирам «Солнца Москвы» не страшны жара, холод или дождь: круглогодично здесь будет поддерживаться температура 22 градуса. Кроме этого, каждая кабина оснащена кнопкой связи с оператором и аудиосистемой», - приводятся в сообщении слова руководителя компании «Солнце Москвы» Дениса Тетерина.

В пресс-службе пояснили, что «Солнце Москвы» относится к наблюдательному типу колес обозрения. В этом случае кабины аттракциона крепятся снаружи внешнего обода к спицам-кронштейнам, смонтированным заранее. Чтобы исключить раскачивание кабин и обеспечить их фиксацию в нужном вертикальном положении, предусмотрена сложная система стабилизации с использованием электродвигателей. Для ее установки на каждую кабину монтируется специальное распределительное устройство, включающее двигатель, датчики положения кабины и тормозной механизм. Эта часть работ проводится на земле. Затем при помощи крана грузоподъемностью до 50 тонн кабина поднимается на высоту посадочного вокзала - 22,5 м, где строители крепят ее к ободу.