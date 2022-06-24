На колесе обозрения "Солнце Москвы" началась установка кабин

Установка пассажирских кабин началась на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в компании-операторе.

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"Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию строительства. На аттракционе началась установка пассажирских кабин. Вес одной кабины составляет 4,3 тонны, каждая способна выдержать нагрузку в 1 125 кг. Всего строителям предстоит подвесить 30 кабин, пять из них - с прозрачным полом", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя компании "Солнце Москвы" Дениса Тетерина, совсем скоро гости аттракциона смогут насладиться видами столицы из комфортабельных закрытых кабинок нового колеса обозрения. Их панорамное остекление обеспечит хороший обзор города с высоты 140 м."Благодаря встроенным системам кондиционирования и отопления пассажирам "Солнца Москвы" не страшны жара, холод или дождь: круглогодично здесь будет поддерживаться температура 22 градуса. Кроме этого, каждая кабина оснащена кнопкой связи с оператором и аудиосистемой",- сказал Тетерин.

Кабины площадью почти 10 квадратных метров предназначены для размещения до 15 гостей. Они облицованы многослойным стеклом с защитой от ультрафиолета и инфракрасного излучения для обеспечения максимальной освещенности и видимости.

Об аттракционе

В 2022 году на прилегающей к ВДНХ территории откроется колесо обозрения высотой 140 м. Проект призван стать новой всесезонной городской точкой притяжения.