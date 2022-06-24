Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

С 25 по 27 июня в столице ожидается жаркая погода. Термометры днем покажут 30–32 градуса. В связи с этим городские службы перешли на особый режим работы.

«Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и линии электропередачи. Усилен контроль за состоянием систем вентиляции и охлаждения воздуха, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики.

Специалисты непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В пик жары поливомоечные машины будут проводить аэрацию воздуха: во время работы техники струи воды направляются вверх. Это поможет охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

В вечернее и ночное время сотрудники городских служб обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.