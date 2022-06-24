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8 часов назад

Городские службы из-за жары переведены на усиленный режим работы

Mos.ruиещё 4

С 25 по 27 июня в столице ожидается жаркая погода. Термометры днем покажут 30–32 градуса. В связи с этим городские службы перешли на особый режим работы.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
Фото: Mos.ruMos.ru

«Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и линии электропередачи. Усилен контроль за состоянием систем вентиляции и охлаждения воздуха, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики.

Специалисты непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В пик жары поливомоечные машины будут проводить аэрацию воздуха: во время работы техники струи воды направляются вверх. Это поможет охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

В вечернее и ночное время сотрудники городских служб обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

В жару врачи рекомендуют брать с собой бутылку негазированной воды. От горячих напитков, сладкой газировки и алкоголя стоит отказаться. В часы, когда солнце наиболее активно, желательно оставаться в тени и избегать интенсивной физической нагрузки.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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