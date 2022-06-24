В центре Москвы восстановят старинный газовый фонарь

В Москве восстановят старинный газовый фонарь в Большом Гнездниковском переулке, сообщила пресс-служба столичного департамента капремонта.

Фото: mos.ru mos.ru

Газовый фонарь стоит около главного входа в учебный театр ГИТИСа, его восстановят в рамках комплексного благоустройства шести переулков, расположенных между Тверской и Большой Никитской улицами.

"После завершения работ в мастерской исторический газовый фонарь установят на прежнем месте в Большом Гнездниковском переулке. На небольшом участке тротуара около него будет выполнено мощение в старинном стиле. Завершить работы планируется в октябре этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, отдельные старинные фонари можно еще увидеть на нескольких улицах в центре города, иногда они сохранились на территории бывших усадеб или во дворах старинных домов.

"Известно, что Большой Гнездниковский переулок никогда не освещался газовыми фонарями, нет их и на сохранившихся фотографиях. Исторический фонарь, очевидно, перенесли к учебному театру в знаменитом доме Нирнзее в начале 1990-х годов и приспособили его для электрического освещения", - указывается в сообщении.