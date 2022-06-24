Москвичей предупредили о сильной жаре

"В Москве выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде с 25 по 27 июня. Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник – даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на 7 градусов превышать норму, до 29 июня", – рассказал он ТАСС.