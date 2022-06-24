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46 минут назад

Москвичи на Чистых прудах открыли купальный сезон: видео

Александр Кузьмин

Жители Москвы открыли купальный сезон в центре столицы – на Чистых прудах. Об это сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На записи видно, как мужчина беззаботно плавает в водоеме, где купаться запрещено.

«Вероятно, к выходным, когда температура поднимется до 30 градусов, желающих охладиться станет только больше», – говорится в сообщении.

По данным официального сайта мэра Москвы, сейчас в столице организованы 11 зон отдыха, где можно искупаться. В том числе, для любителей водных процедур такая возможность есть на пляже «Левобережный» и двух пляжах в Серебряном бору.

Ранее сообщалось, что на Северном вокзале открылась летняя зона отдыха с пляжем и бассейном.

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