Жители Москвы открыли купальный сезон в центре столицы – на Чистых прудах. Об это сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

«Вероятно, к выходным, когда температура поднимется до 30 градусов, желающих охладиться станет только больше», – говорится в сообщении.

По данным официального сайта мэра Москвы, сейчас в столице организованы 11 зон отдыха, где можно искупаться. В том числе, для любителей водных процедур такая возможность есть на пляже «Левобережный» и двух пляжах в Серебряном бору.