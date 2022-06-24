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1 час назад

30-летняя тапир Сью вышла в летний вольер в Московском зоопарке. Видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке 30-летнего тапира по кличке Сью переместили в летний вольер. Соседка по зимней резиденции с жирафом Самсоном теперь наслаждается водными процедурами на свежем воздухе. Соответствующее видео с животным опубликовано в Telegram-канале столичного зоосада.

«С радостью сообщаем, что наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Она весьма консервативна, привыкла к своим киперам, к месту обитания, и не очень любит перемены в жизни. Переезд из одного вольера в другой Сью переносит хорошо, но может проявить упрямство», – говорится в публикации.

Тапир – непарнокопытное травоядное млекопитающее, которое напоминает по своему облику свинью. 30-летняя Сью достигла солидного возраста, в дикой природе ее сородичи доживают до 16-18 лет. Непростой характер обитательницы зоопарка, в том числе, обусловлен и ее возрастом, уточняет канал.

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