«С радостью сообщаем, что наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Она весьма консервативна, привыкла к своим киперам, к месту обитания, и не очень любит перемены в жизни. Переезд из одного вольера в другой Сью переносит хорошо, но может проявить упрямство», – говорится в публикации.