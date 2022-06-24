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1 час назад

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил жителей столицы с Днем молодежи, который начнут отмечать в воскресенье, 26 июня.

Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы города, в Москве проживает свыше 3,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Собянин добавил, что современная молодежь в Москве отличается целеустремленностью и самостоятельностью. Кроме того, добавил мэр, молодые люди в столице очень вовлечены в общественную жизнь. Так, например, из 760 тысяч столичных волонтеров 560 тысяч являются молодыми.

Для молодежи в Москве существует множество проектов. Молодые люди могут освоить новые профессии в «Технограде» на ВДНХ или принять участие в программе «Бизнес уикенд», рассказал глава города.

Собянин подытожил, что 26 июня главной площадкой праздника станет Парк искусств «Музеон». В течение всего дня горожан там будут развлекать мастер-классами, лекциями и концертной программой.

Недавно сообщалось, что в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в честь Дня молодежи 27 июня пройдет фестиваль профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности», в котором примут участие 50 колледжей столицы. На фестивале можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ, изготовить металлический жетон, обучиться гончарному делу, попробовать приготовить тайское мороженое, молочные коктейли и авторские напитки на основе кофе, понаблюдать за дрон-рейсингом и даже заняться фитнесом и румбой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,
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