В Москве пройдет фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" 13 и 14 августа пройдет в Москве. Мероприятие состоится с седьмой раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - это знаковое культурное событие, которое проходит в Москве в седьмой раз, и за это время успело стать визитной карточкой столицы. Зрителями пиротехнического шоу ежегодно становятся более 700 тыс. человек: как на территории Братеевского парка и за его пределами, так и в рамках онлайн-трансляции. Поэтому многие с нетерпением ждали, когда фестиваль сможет вернуться в полноценном формате. В этом году, помимо самого соревнования между пиротехническими командами из разных стран мира, гостей ждут выступления известных музыкантов и вечернее красочное театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Комитета по туризму Алины Арутюновой.
В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран. Они покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. Для удобства зрителей номера будут транслироваться с разных ракурсов на проекционных экранах, установленных в акватории Москвы-реки.
"В этом году фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. Это связано с тем, что 2022-й объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Отразить это организаторы планируют в оформлении площадки и содержании развлекательной программы", - рассказал собеседник агентства.
Зрителей ждут выступления лучших пиротехнических команд из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй - рассказать о национальных особенностях своей страны.