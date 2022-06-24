В Москве пройдет фестиваль фейерверков

"Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - это знаковое культурное событие, которое проходит в Москве в седьмой раз, и за это время успело стать визитной карточкой столицы. Зрителями пиротехнического шоу ежегодно становятся более 700 тыс. человек: как на территории Братеевского парка и за его пределами, так и в рамках онлайн-трансляции. Поэтому многие с нетерпением ждали, когда фестиваль сможет вернуться в полноценном формате. В этом году, помимо самого соревнования между пиротехническими командами из разных стран мира, гостей ждут выступления известных музыкантов и вечернее красочное театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Комитета по туризму Алины Арутюновой.