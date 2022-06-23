Движение в центре Москвы ограничат из-за бала "Выпускник"

В центре Москвы будет ограничено движение сразу на нескольких улицах из-за бала "Выпускник", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Отмечается, что с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня полное перекрытие будет на следующих участках:
Москворецкая набережная (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда);
улица Варварка;
площадь Васильевский Спуск;
Большой Москворецкий мост;
Софийская набережная (от дома 4, строения 1, по Софийской набережной до Большого Москворецкого моста);
Раушская набережная (от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста).
Кроме того, 25 июня с 15:00 до 19:30 на Моховой улице будет ограничено движение от дома 1 до дома 11, строения 1 (1 полоса).
Запрет парковочного пространства будет действовать 25 июня с 00:01 и до окончания мероприятия:
на улице Ильинка (от Старой площади до Красной площади);
на улице Моховой (от дома 1 до дома 11, строения 1).
Ранее стало известно, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица".