Ко Дню молодежи на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии

Бесплатные экскурсии пройдут на ВДНХ 26-28 июня в центре «Космонавтика и авиация», музее славянской письменности «Слово», а также по территории выставки. Мероприятия приурочены ко Дню молодежи России, который отмечается 27 июня, сообщает пресс-служба ВДНХ.
«26 и 28 июня в 15:00 и 17:00 пройдут тематические экскурсии «Молодой космос». Участники познакомятся с биографией первых космонавтов и их полетами. Экскурсоводы расскажут, все ли космонавты из первого отряда летали на орбиту, как проходила их подготовка. 26 июня в 16:00 и 18:00, 28 июня в 17:30 и 19:00 в Музее славянской письменности пройдут экскурсии «О времена! О нравы!». Посетители узнают, как менялись нравы молодых людей на протяжении длительного периода - от домонгольской Руси до ХХ века. В этом им помогут разнообразные исторические артефакты: берестяные грамоты, написанные простыми людьми; свод правил и наставлений «Домострой»; литературно-педагогический памятник «Юности честное зерцало», составленный под руководством Петра I. Гостям расскажут о порядках, царивших в XIX веке в институтах благородных девиц и лицеях, а чтобы узнать о личных переживаниях молодых людей XX века, можно заглянуть в интерактивную зону с личными дневниками», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 июня в 13:00 посетителей ВДНХ ждет обзорная экскурсия по территории выставки «Песню дружбы запевает молодежь». Экскурсоводы расскажут о роли молодежи вжизни России и мира, о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в июле 1957 года в Москве, о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, обновленной впослевоенные годы. Место встречи - Инфоцентр в арке Главного входа, количество участников - до 35 человек.
Уточняется, что участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.