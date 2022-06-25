Ко Дню молодежи на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии

«26 и 28 июня в 15:00 и 17:00 пройдут тематические экскурсии «Молодой космос». Участники познакомятся с биографией первых космонавтов и их полетами. Экскурсоводы расскажут, все ли космонавты из первого отряда летали на орбиту, как проходила их подготовка. 26 июня в 16:00 и 18:00, 28 июня в 17:30 и 19:00 в Музее славянской письменности пройдут экскурсии «О времена! О нравы!». Посетители узнают, как менялись нравы молодых людей на протяжении длительного периода - от домонгольской Руси до ХХ века. В этом им помогут разнообразные исторические артефакты: берестяные грамоты, написанные простыми людьми; свод правил и наставлений «Домострой»; литературно-педагогический памятник «Юности честное зерцало», составленный под руководством Петра I. Гостям расскажут о порядках, царивших в XIX веке в институтах благородных девиц и лицеях, а чтобы узнать о личных переживаниях молодых людей XX века, можно заглянуть в интерактивную зону с личными дневниками», - говорится в сообщении.