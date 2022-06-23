В Московском зоопарке сухопутные черепахи поменяли зимнюю резиденцию на летнюю и переехали в уличный вольер. Об этом сообщает Telegram-канал столичного зоосада, где опубликовано видео с трапезой пресмыкающихся.
«Настало полноценное лето – сухопутные черепахи переехали в летний вольер. Самые большие из них весят 200 кг. Отнести на руках не получается, поэтому черепахи переезжают на тележках. В помещении их проносят 5 человек на специальных носилках», – отмечается в публикации.
Зимний период черепахи проводят в Террариуме, а самые крупные из них до лета проживают в павильоне «Птицы и бабочки», уточняет канал.