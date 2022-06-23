«Настало полноценное лето – сухопутные черепахи переехали в летний вольер. Самые большие из них весят 200 кг. Отнести на руках не получается, поэтому черепахи переезжают на тележках. В помещении их проносят 5 человек на специальных носилках», – отмечается в публикации.