Назван срок открытия девяти новых станций БКЛ в Москве

Срок открытия девяти новых станций БКЛ в Москве был назван в Telegram-канале Департамента транспорта столицы. Находящиеся на реконструкции «Варшавская» и «Каширская», а также «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» заработают в 2023 году.

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва» Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

«Новые маршруты позволят экономить до 45 минут в день, а загруженность линий метро при этом уменьшился на 25 процентов», — привел канал слова заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

По данным Дептранса, БКЛ пройдет через 34 района столицы, где проживают 3,3 млн москвичей. Благодаря новым остановочным пунктам у почти миллиона жителей девяти районов Москвы появился возможность строить новые маршруты, совершать удобные пересадки на другие линии и экономить время на дорогу.