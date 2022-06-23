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40 минут назад

На Мосфильмовской улице в Москве построят медцентр

РИА Недвижимость

На Мосфильмовской улице в Москве планируется построить медицинский центр, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

На Мосфильмовской улице в Москве построят медцентр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градостроительно-земельная комиссия города одобрила соответствующие изменение правил землепользования и застройки для территории по адресу: Мосфильмовская, 51А.

Планируется, что в клинике площадью 41 тысяча квадратных метров будут оказываться все виды стационарной и амбулаторной медицинской помощи взрослым и детям, уточняется в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, инвесторы проекта - ООО "Интермед" и ООО "ЦПС".

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