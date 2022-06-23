На крышах небоскребов в Москве появятся пляжные зоны

На крышах пяти небоскребов в ЖК «River Park Towers Кутузовский» в Москве появятся пляжные зоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта «Аеон Девелопмент».
По информации агентства, пляжная зона будет располагаться сразу на пяти крышах. Ее общая площадь составит около 2,5 тысяч квадратных метров. Пляж на расстоянии 180 м от земли будет одним из самых высокорасположенных в мире. Пляжная зона будет оборудована лежаками, душевыми и санузлами, а также местами для занятий йогой. Для отдыхающих будут работать кухни с грилями.
Уточняется, что проект по созданию пляжей на крышах небоскребов станет первым подобным в России.
Ранее сообщалось, что в России начался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах, из-за ушедших с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций. Участники рынка сошлись во мнении, что речь идет о дефиците лифтов с ценами выше среднего, которые используются в более частных проектах небоскребов, а не в массовом жилье.