На крышах небоскребов в Москве появятся пляжные зоны

На крышах пяти небоскребов в ЖК «River Park Towers Кутузовский» в Москве появятся пляжные зоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта «Аеон Девелопмент».

По информации агентства, пляжная зона будет располагаться сразу на пяти крышах. Ее общая площадь составит около 2,5 тысяч квадратных метров. Пляж на расстоянии 180 м от земли будет одним из самых высокорасположенных в мире. Пляжная зона будет оборудована лежаками, душевыми и санузлами, а также местами для занятий йогой. Для отдыхающих будут работать кухни с грилями.

Уточняется, что проект по созданию пляжей на крышах небоскребов станет первым подобным в России.