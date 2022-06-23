В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Первый в России пляж на крыше жилого комплекса построят в Москве

Газета.Ru

На крышах пяти небоскребов в ЖК «River Park Towers Кутузовский» в Москве появятся пляжные зоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта «Аеон Девелопмент».

На крышах небоскребов в Москве появятся пляжные зоны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, пляжная зона будет располагаться сразу на пяти крышах. Ее общая площадь составит около 2,5 тысяч квадратных метров. Пляж на расстоянии 180 м от земли будет одним из самых высокорасположенных в мире. Пляжная зона будет оборудована лежаками, душевыми и санузлами, а также местами для занятий йогой. Для отдыхающих будут работать кухни с грилями.

Уточняется, что проект по созданию пляжей на крышах небоскребов станет первым подобным в России.

Ранее сообщалось, что в России начался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах, из-за ушедших с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций. Участники рынка сошлись во мнении, что речь идет о дефиците лифтов с ценами выше среднего, которые используются в более частных проектах небоскребов, а не в массовом жилье.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители