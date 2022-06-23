Деловой комплекс в Дорогомилово украсит золотая арка

Деловой комплекс, который украсит золотая арка, построят в столичном районе Дорогомилово. Проект здания уже согласовала Москомархитектура, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 23 июня.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

Деловой комплекс появится на улице Можайский Вал. В нем будет 18 этажей и четыре подземных уровня, где разместится парковка на 297 машино-мест.

— Особенностью здания станет арка, образующая многоуровневое пространство атриума, наполненное светом и воздухом. Арка, обрамленная объемным золотым карнизом, соединяет городскую площадь и зону атриума в единую композиционную структуру. Она заставляет наблюдателя поднять свой взгляд вверх, где располагается стеклянный световой фонарь, замыкающий многосветное пространство, — рассказал Кузнецов.

Золотистые панели выполнят из анодированного алюминия. В Деловом комплексе разместят офисные помещения, места общепита, зону ритейла и автостоянку. Прилежащую территорию благоустроят.