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33 минуты назад

Деловой комплекс с золотой аркой построят на западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 3

Деловой комплекс, который украсит золотая арка, построят в столичном районе Дорогомилово. Проект здания уже согласовала Москомархитектура, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 23 июня.

Деловой комплекс в Дорогомилово украсит золотая арка
Фото: Пресс-служба МоскомархитектурыПресс-служба Москомархитектуры

Деловой комплекс появится на улице Можайский Вал. В нем будет 18 этажей и четыре подземных уровня, где разместится парковка на 297 машино-мест.

— Особенностью здания станет арка, образующая многоуровневое пространство атриума, наполненное светом и воздухом. Арка, обрамленная объемным золотым карнизом, соединяет городскую площадь и зону атриума в единую композиционную структуру. Она заставляет наблюдателя поднять свой взгляд вверх, где располагается стеклянный световой фонарь, замыкающий многосветное пространство, — рассказал Кузнецов.

Золотистые панели выполнят из анодированного алюминия. В Деловом комплексе разместят офисные помещения, места общепита, зону ритейла и автостоянку. Прилежащую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что на улице Барышиха появится новый многофункциональный центр. Общая площадь территории составила почти один гектар. Она свободна от застройки и находится в транспортной доступности от станций метро «Пятницкое шоссе» и «Митино».

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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