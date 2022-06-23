Собянин: Флагманский центр «Мои Документы» откроют в Западном округе

Флагманский центр «Мои Документы» откроют в Западном округе. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Откроем флагманский центр «Мои Документы» в Западном округе и расширим площадь МФЦ в Коньково. Новый — восьмой по счёту флагман — расположится в ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице. В центре будет больше 60 окон приёма и все популярные дополнительные сервисы: медкабинет «Моё здоровье», туристическое бюро, фотоателье и кафе, — рассказал мэр.

Также он рассказал, что центр госуслуг Коньков будет расположен в более удобном месте в торговом центре «Беляево» на улице Миклохо-Маклая. Его площадь увеличится в полтора раза, внутри обустроят зону ожидания и диагностический центр

Центр госуслуг Коньково перенесём в более просторное и удобное место. Новым адресом станет ТЦ «Беляево» на улице Миклухо-Маклая. Площадь МФЦ увеличится в полтора раза, будет комфортная зона ожидания и современный диагностический комплекс, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.