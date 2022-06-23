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1 час назад

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня

Москва24иещё 4

Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей в субботу, 25 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня
Фото: depositphotos/ActiActidepositphotos/ActiActi

Там отметили, что ограничения связаны с подготовкой и проведением торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Академии Государственной противопожарной службы МЧС и Академии гражданской защиты МЧС, которая пройдет на Красной площади.

Ранее сообщалось, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица". В частности, 26 июня с 07:00 до 17:00 не будет движения на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

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