Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня

Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей в субботу, 25 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

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Там отметили, что ограничения связаны с подготовкой и проведением торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Академии Государственной противопожарной службы МЧС и Академии гражданской защиты МЧС, которая пройдет на Красной площади.