В Москве в несколько раз увеличилось производство игрушек

Московские предприятия увеличили производство игрушек более чем в пять раз с января по апрель 2022 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях. Например, предприятия, изготавливающие игрушки и игры, выпустили в январе - апреле этого года более чем в 5,2 раза больше товаров, чем за тот же период прошлого года. Только в апреле 2022 года игрушек было произведено в 8,5 раза больше, чем в том же месяце 2021-го", - сказал Ефимов.

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Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в городе также создают различное оборудование и образовательные наборы для проектной деятельности, с помощью которых дети могут изучать естественные и точные науки, основы программирования и технологии. Спрос на такие категории с каждым годом растет. На территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, девять - одежду и обувь.

"В прошлом году предприятия выпустили 4 млн бельевых изделий для детей - это на 59% больше, чем годом ранее, а также четыре тысячи пиджаков и блейзеров для мальчиков, что в 3,6 раза превышает показатели 2020 года. Жакетов и блейзеров для девочек произвели 1,3 тыс. штук, то есть на 62,5% больше, чем годом ранее", - подчеркнул он.

Сегодня предприятия могут рассчитывать на широкую поддержку со стороны города. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и проектов нежилого строительства. В марте мэр Москвы Сергей Собянин распорядился направить в фонд 20 млрд рублей на эти цели.