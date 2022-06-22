В «Лужниках» пройдет день московского спорта

«В зонах игровых видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд с участием титулованных спортсменов. Здесь же можно будет научиться играть в текбол - современную игру, объединившую в себе футбол и настольный теннис. Для любителей высоких нагрузок будет открыта зона силовых дисциплин - бокс, воркаут, паркур, скалолазание и ГТО. <…> В зоне экстремальных видов спорта развернутся площадки для памп-трека, биг-эйра и паркура. Семьи с детьми же смогут посетить локацию с городскими развлечениями и поиграть во фрисби, городки, шахматы и петанк», - пояснили в пресс-службе.