В «Лужниках» пройдет день московского спорта

В спортивном комплексе «Лужники» 25 июня пройдет День московского спорта, в рамках которого состоятся турниры по различным игровым дисциплинам, а также мастер-классы и концерт с участием звезд российской эстрады. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.
«25 июня в столице состоится одно из самых ярких спортивных событий этого лета - День московского спорта в «Лужниках», организованный департаментом спорта Москвы. Гостей праздника ждут бесплатные мастер-классы и тренировки с участием профессиональных тренеров и спортсменов, показательные выступления, лекции, а также грандиозный концерт звезд российской эстрады», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для горожан проведут тренировку по стретчингу на Большой спортивной арене, в зонах фитнеса и семейного отдыха будут доступны йога, брейк-данс и роуп-скиппинг. Кроме того, в рамках мероприятия организуют массовый сайклинг.
«В зонах игровых видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд с участием титулованных спортсменов. Здесь же можно будет научиться играть в текбол - современную игру, объединившую в себе футбол и настольный теннис. Для любителей высоких нагрузок будет открыта зона силовых дисциплин - бокс, воркаут, паркур, скалолазание и ГТО. <…> В зоне экстремальных видов спорта развернутся площадки для памп-трека, биг-эйра и паркура. Семьи с детьми же смогут посетить локацию с городскими развлечениями и поиграть во фрисби, городки, шахматы и петанк», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в 14:00 стартует музыкальный марафон от «Русского радио», в рамках которого выступят Григорий Лепс, Хабиб, Стас Пьеха, Люся Чеботина, Митя Фомин, Юлианна Караулова и многие другие.