Навигационный указатель с названием «Площадь Донецкой Народной Республики» установили на ранее безымянной территории возле посольства США в Пресненском районе столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня мы с вами присутствуем при историческом событии. Площадь, которая до этого не носила никакого имени, получает новое название - площадь Донецкой Народной Республики. На самом деле это инициатива партии «Единая России» - фракции Московской городской думы. Все политические силы это поддержали», - сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («ЕР»), присутствующий при установке указателя.

По его мнению, решение о наименовании площади являемся дополнением к той работе, которую ведет Москва, партия «Единая Россия», москвичи, которые оказывают помощь жителям освобожденных территорий, ДНР и ЛНР.

«Этот символический жест свидетельствует о нашей решимости идти до конца - победа будет за нами», - добавил депутат.

Он также сообщил, что сейчас идет обсуждение возможности переименования территории возле посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики.

Территория площади ДНР располагается возле посольства США на пересечении ул. Конюшковская и Большого Девятинского пер.

Решение о таком наименовании ранее безымянной площади было принято по результатам общегородского голосования на платформе «Активный гражданин». Ранее в адрес правительства Москвы стали поступать предложения от москвичей с различными вариантами названия для площади. Столичным руководством было принято решение вынести название площади на общегородское голосование на «Активном гражданине». Самое большое количество голосов - 44,69% - набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Свое мнение высказали 278 тыс. 684 человека.

Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам.