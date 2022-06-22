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20 минут назад

Появилось видео с места эвакуации людей из ТЦ «Афимолл» в Москве

Александр Кузьмин

Из столичного торгового центра «Афимолл» эвакуируют посетителей и работников из-за задымления. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с места происшествия.

По предварительным данным, возгорание возникло в одном из магазинов торгового заведения. На записи видно, что снаружи здания скопилось огромное количество людей.

«В ТЦ “Афимолл” горит магазин Рив Гош, сообщают наши подписчики. Посетителей эвакуируют. На месте работают экстренные службы», – уточняет источник.

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