В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
33 минуты назад

Москвичам предложили основную мелодию столичного транспорта

Вечерняя Москва

Жители столицы на сайте проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании «Как звучит Московский транспорт?» и выбрать музыкальную тему, которая будет ассоциироваться с метро, трамваями, автобусами или электробусами и звучат перед важными сообщениями. Об этом сообщили в пресс-службе проекта в среду, 22 июня.

Москвичам предложили основную мелодию столичного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru. На выбор предлагается пять мелодий, которые можно прослушать на странице голосования в разделе «Подробнее», — пояснил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Музыкальные темы эксперты отобрали из присланных на конкурс, который проходил в апреле 2022 года. Победившая в голосовании на «Активном гражданине» мелодия будет звучать при звонке в колл-центр Мостранспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора, в мобильном приложении «Метро Москвы», во время официальных мероприятий Транспортного комплекса, в корпоративных фильмах и других проектах. При этом композиция будет использоваться как целиком, так и частично.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на сайте проекта «Активный гражданин» зарегистрировались более шести миллионов участников.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители