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20 минут назад

На Поклонной горе в Москве в память о погибших в годы войны зажгли 10 тыс. свечей

ТАСС

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", члены организации "Волонтеры Победы" и москвичи в ночь на среду провели акцию "Свеча памяти" на Поклонной горе.

На Поклонной горе прошла акция «Свеча памяти»
Фото: ТАССТАСС

"Рядом с Музеем Победы "Волонтеры Победы", депутаты фракции "Единая Россия", представители общественных объединений и жители города-героя выложили из 10 000 свечей картину, в основу которой легла афиша советского документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", - сообщается в телеграм-канале "Волонтеров Победы".

Как отметил глава думских единороссов Владимир Васильев, "память помогает избежать повторений, тяжелых ошибок и страшных исторических переломов - моментов, когда обществу приходится заплатить огромную цену за свободу и независимость". "Забвение исторической памяти приводит к тому, что даже в мирной жизни возрождается фашизм, как это произошло сейчас на Украине", - отметил депутат, слова которого приводит пресс-служба партии.

Акция "Свеча памяти" проходит по всей России, а также в других странах. Жители разных городов зажигают свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

Новости Москвы,Владимир Васильев,Единая Россия,Госдума,
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