На Поклонной горе прошла акция «Свеча памяти»

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", члены организации "Волонтеры Победы" и москвичи в ночь на среду провели акцию "Свеча памяти" на Поклонной горе.

Фото: ТАСС ТАСС

"Рядом с Музеем Победы "Волонтеры Победы", депутаты фракции "Единая Россия", представители общественных объединений и жители города-героя выложили из 10 000 свечей картину, в основу которой легла афиша советского документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", - сообщается в телеграм-канале "Волонтеров Победы".

Как отметил глава думских единороссов Владимир Васильев, "память помогает избежать повторений, тяжелых ошибок и страшных исторических переломов - моментов, когда обществу приходится заплатить огромную цену за свободу и независимость". "Забвение исторической памяти приводит к тому, что даже в мирной жизни возрождается фашизм, как это произошло сейчас на Украине", - отметил депутат, слова которого приводит пресс-служба партии.