В Московском зоопарке с 11 мая по 3 июня на свет появились восемь дагестанских туров. Об этом сообщается на станице столичного зоосада во «ВКонтакте», где опубликовано видео с малышами.
«В молодой группе нет четкой иерархии. Все малыши дружно общаются между собой, вне зависимости от небольшой разницы в возрасте. То, что кто-то родился раньше идет только в плюс – менее опытные смотрят на старших и перенимают навыки. К примеру – как запрыгнуть на особенно высокий уступ», – отмечается в публикации.
Сейчас вмешательство людей в жизнь парнокопытных сведено до минимума. Работники зоопарка на отдалении проверяют, все ли в порядке с потомством горных козлов.