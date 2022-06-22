«В молодой группе нет четкой иерархии. Все малыши дружно общаются между собой, вне зависимости от небольшой разницы в возрасте. То, что кто-то родился раньше идет только в плюс – менее опытные смотрят на старших и перенимают навыки. К примеру – как запрыгнуть на особенно высокий уступ», – отмечается в публикации.