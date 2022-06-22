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41 минуту назад

Родившихся дагестанских туров в Московском зоопарке показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке с 11 мая по 3 июня на свет появились восемь дагестанских туров. Об этом сообщается на станице столичного зоосада во «ВКонтакте», где опубликовано видео с малышами.

«В молодой группе нет четкой иерархии. Все малыши дружно общаются между собой, вне зависимости от небольшой разницы в возрасте. То, что кто-то родился раньше идет только в плюс – менее опытные смотрят на старших и перенимают навыки. К примеру – как запрыгнуть на особенно высокий уступ», – отмечается в публикации.

Сейчас вмешательство людей в жизнь парнокопытных сведено до минимума. Работники зоопарка на отдалении проверяют, все ли в порядке с потомством горных козлов.

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