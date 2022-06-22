В Москве реконструируют Центральный рынок на Маросейке

"Внесение изменений в ПЗЗ позволит реконструировать фуд-холл. Здесь появятся дополнительные функции: "кухни мира", коворкинг, гостиничные номера. Одобрено также размещение гостиницы Vertical на 25-30 номеров (оператор Becar Asset Management)", - говорится в нем.