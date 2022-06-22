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1 час назад

В Москве реконструируют Центральный рынок на Маросейке

РИА Недвижимость

В Москве реконструируют Центральный рынок на Маросейке, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

В Москве реконструируют Центральный рынок на Маросейке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для адреса: улица Маросейка, 4/2, строение 1.

Как указывается в сообщении ведомства, реконструкция предполагает расширение функций находящегося по указанному адресу фуд-холла "Центральный рынок на Маросейке" без изменения габаритов здания.

"Внесение изменений в ПЗЗ позволит реконструировать фуд-холл. Здесь появятся дополнительные функции: "кухни мира", коворкинг, гостиничные номера. Одобрено также размещение гостиницы Vertical на 25-30 номеров (оператор Becar Asset Management)", - говорится в нем.

Проект намерено осуществить ООО "Эллионс", добавляется в сообщении.

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