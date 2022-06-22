В Москве реконструируют Центральный рынок на Маросейке, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для адреса: улица Маросейка, 4/2, строение 1.
Как указывается в сообщении ведомства, реконструкция предполагает расширение функций находящегося по указанному адресу фуд-холла "Центральный рынок на Маросейке" без изменения габаритов здания.
"Внесение изменений в ПЗЗ позволит реконструировать фуд-холл. Здесь появятся дополнительные функции: "кухни мира", коворкинг, гостиничные номера. Одобрено также размещение гостиницы Vertical на 25-30 номеров (оператор Becar Asset Management)", - говорится в нем.
Проект намерено осуществить ООО "Эллионс", добавляется в сообщении.