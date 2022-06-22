Более 250 тыс. человек посетили Московский джазовый фестиваль

Свыше 250 тыс. человек посетили события I Международного московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана на семи городских площадках. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
"Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 250 тыс. человек. Также в рамках фестиваля состоялась большая просветительская программа, организованная совместно с обществом "Знание": 26 лекций и мастер-классов посетили более 1 тыс. человек, а трансляцию из лектория посмотрели более 3,5 млн зрителей по всей стране", - рассказали организаторы.
Мероприятия фестиваля проходили в концертном зале "Зарядье", в саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье" и "Музеон", в Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке, причем большинство из них было свободными для посещения. Более 60 концертов прошло в джаз-клубах столицы, также были организованы концерты в московском метро и тематическая фотовыставка на Рождественском бульваре. В концертах выступили более 1 тыс. артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии, Армении. По итогам Всероссийского конкурса молодежных джаз-коллективов для участия в фестивале были выбраны 100 лучших ансамблей из 26 городов России.
"В этом году нам удалось организовать событие, не имевшее аналогов в России за всю столетнюю историю российского джазового движения. Судя по количеству людей, посетивших концерты и по количеству прекрасных отзывов, мы доказали, что Москва - одна из крупнейших мировых джазовых столиц, а джазовую музыку в нашей стране любят все от мала до велика", - привели в пресс-службе слова маэстро Бутмана.
Худрук смотра также отметил, что "уровень мастерства наших артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег".
Фестиваль был организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы и Фонда президентских грантов.