Более 250 тыс. человек посетили Московский джазовый фестиваль

Свыше 250 тыс. человек посетили события I Международного московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана на семи городских площадках. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 250 тыс. человек. Также в рамках фестиваля состоялась большая просветительская программа, организованная совместно с обществом "Знание": 26 лекций и мастер-классов посетили более 1 тыс. человек, а трансляцию из лектория посмотрели более 3,5 млн зрителей по всей стране", - рассказали организаторы.

Мероприятия фестиваля проходили в концертном зале "Зарядье", в саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье" и "Музеон", в Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке, причем большинство из них было свободными для посещения. Более 60 концертов прошло в джаз-клубах столицы, также были организованы концерты в московском метро и тематическая фотовыставка на Рождественском бульваре. В концертах выступили более 1 тыс. артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии, Армении. По итогам Всероссийского конкурса молодежных джаз-коллективов для участия в фестивале были выбраны 100 лучших ансамблей из 26 городов России.