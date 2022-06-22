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43 минуты назад

Названа дата празднования Дня города в Москве

Елена Прошина

День города в Москве в 2022 году будет отмечаться во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. Такие даты назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Названа дата празднования Дня города в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник подчеркнул, что в 2022 году Москве исполнится 875 лет. Формат праздничных мероприятий, по его словам, будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в 2021 году в честь празднования дня города прошли сравнительно скромные мероприятия. Так, в праздничные дни 11 и 12 сентября москвичи и гости столицы могли посетить концерт в парке «Зарядье» и фестиваль «Цветочный джем», а также увидеть фейерверк. Кроме того, в День города в столице также был введен бесплатный проезд по Московскому центральному кольцу в честь его пятилетия.

Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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