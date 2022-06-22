Новый корпус Третьяковки строится с экспертным сопровождением

«Мы провели оценку изменений в части объемно-планировочных и архитектурных решений. Например, были уточнены объемы отделочных материалов навесных вентилируемых фасадов здания. Из-за того, что среди посетителей музея, очевидно, будет много детей, в целях дополнительной безопасности было решено увеличить высоту стеклянных ограждений. Также были добавлены решения по устройству комнаты матери и ребенка, пространства для очистки обуви от грязи и других функциональных зон, которые сделают посещение музея более комфортным. В том числе был добавлен подъемник для маломобильных групп населения. Формат экспертного сопровождения позволяет оперативно отрабатывать все правки, не останавливая стройку. Все замечания, в том числе в части сметной документации, были своевременно и качественно отработаны заказчиком», – рассказала выпускающий эксперт по объекту, главный специалист отдела градостроительных решений и безбарьерной среды Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Елена Перькова.