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49 минут назад

Здание 1917 года постройки реконструируют в Басманном районе

Агентство «Москва»

В Басманном районе реконструируют здание 1917 года постройки, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Здание 1917 года постройки реконструируют в Басманном районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Басманном районе Центрального административного округа Москвы начинается реконструкция административного двухэтажного здания 1917 года постройки», - говорится в сообщении.

Как уточняется, здание расположено по адресу: ул. Бакунинская, вл. 15, стр. 3.

«Во время реконструкции будут демонтированы аварийные конструкции и воссоздано в существующих габаритах двухэтажное строение с мансардой и техническим подпольем общей площадью 649,2 кв. м», - уточнил Левкин.

Отмечается, что наружная отделка фасадов запланирована в историческом стиле с применением современных строительных технологий и отделочных материалов. Для устройства вентилируемого фасада предусмотрен облицовочный кирпич, для кровли - патинированная медь либо покрытие оцинкованным листом с полимерным покрытием, имитирующим состаренную медь. Главная лестница разместится по центру здания.

«Все основные работы по зданию планируется завершить до конца текущего года», - добавляется в материале.

Уточняется также, что внутридворовая территория будет облагорожена.

«Проект реализовывается в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании государственной программы «Градостроительная политика», принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным», - подчеркнул Левкин.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Сергей Собянин,
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