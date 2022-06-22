В парке «Музеон» отметят День молодежи

Праздничные мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в парке искусств "Музеон" в Москве, для гостей подготовят мастер-классы, карьерные тренинги и концерт. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

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"В парке искусств "Музеон" 26 июня пройдет праздничная программа в честь Дня молодежи. Она начнется в 12:00. <...> Горожан приглашают на мастер-классы, лекции, карьерные тренинги, спортивные занятия и концерт", - говорится в сообщении.

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В тексте отмечается, что всего для посетителей будут работать девять тематических зон, посвященных карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям.

"В Москве живет 3,5 млн молодых людей. Они находят себя в самых разных областях: занимаются предпринимательством, наукой, спортом, творчеством, помогают городу и его жителям. Одну из площадок в "Музеоне" как раз посвятят волонтерству. Там все желающие смогут узнать о волонтерском движении столицы и поучаствовать в благотворительности. Помимо этого, в парке будут представлены программы Всероссийского конкурса "Большая перемена" и платформы "Россия - страна возможностей", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что гости смогут послушать лекции специалистов по работе с персоналом, пообщаться с экспертами на темы профессионального становления и предпринимательства. Также здесь можно будет пройти тестирование и посетить встречи с потенциальными работодателями. Во время тематических секций, посвященных дружбе и добрым делам, посетителей встретят столичные волонтеры Москвы. Там пройдут мастер-классы по созданию игрушек, украшений, свечей и открыток.