Сергей Собянин: до конца 2022 года откроют 10 станций Московских центральных диаметров

Три из них уже принимают пассажиров.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году в Москве планируется открыть 10 станций МЦД. О том, как продвигается работа по их строительству и реконструкции, написал в своем блоге Сергей Собянин.

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«В 2022 году вместе с ОАО “РЖД” мы планируем открыть 10 станций Московских центральных диаметров — три новых и семь после реконструкции. Три станции уже принимают пассажиров», — отметил Мэр Москвы.

Минская и Толстопальцево

Весной для пассажиров открылась станция Минская Киевского направления МЖД, ее построили на перегоне между станциями Матвеевская и Поклонная. Жители ТиНАО и Подмосковья получили еще один удобный маршрут в столицу и теперь тратят на дорогу почти наполовину меньше времени. Ожидается, что станция будет ежедневно обслуживать до 17,3 тысячи пассажиров.

Также завершилась реконструкция пригородного вокзала Толстопальцево Киевского направления МЖД. Он сделал комфортнее поездки жителей одноименной деревни и дачного поселка Кокошкино. Планируется, что каждый день вокзалом станут пользоваться до трех тысяч человек.

Обе станции станут частью перспективного МЦД-4.

Печатники

В июне начала работать станция Печатники МЦД-2. Современный трехуровневый вокзал стал частью пересадочного узла на юго-востоке столицы.

Станция улучшит транспортную доступность для более чем 360 тысяч жителей районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Москвичи смогут пользоваться альтернативными маршрутами поездок и экономить до 20–30 минут времени в пути. Кроме того, через железную дорогу теперь можно безопасно переходить по удобному транзитному переходу между районами.

Пассажиры МЦД-2 уже сейчас могут пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, а через несколько месяцев здесь появится переход и на Большую кольцевую линию.

Ожидается, что к 2025 году станцией Печатники ежедневно будут пользоваться около 8,5 тысячи пассажиров.

Очаково

На будущем МЦД-4 реконструируют станцию Очаково. Вместо старой платформы здесь появятся удобный мини-вокзал с надземным пассажирским вестибюлем и две островные платформы с навесами.

Пассажирский вестибюль оснастят лифтами и эскалаторами. Выходы будут в сторону улицы Наташи Ковшовой и Очаковского парка, а также к проезду Стройкомбината.

Через три года станция сможет принимать до 8,6 тысячи пассажиров в сутки.

Сейчас специалисты обустраивают основные конструкции двух пассажирских платформ и монтируют металлические конструкции конкорса.

Мещерская

Активно идут работы по реконструкции станции Мещерская Киевского направления МЖД, где откроются подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы.

Со станции можно будет выйти к поселку Мещерский, улице Матросова в Вострякове, новому жилому комплексу «Мещерский лес» и станции метро «Говорово».

К 2025 году количество пассажиров достигнет трех тысяч в сутки.

Переделкино

На станции Переделкино сейчас реконструируют две островные платформы и обустраивают навесы над ними. Здесь также построят подземный вестибюль с выходами на Лукинскую улицу, 7-ю улицу Лазенки и к Мещерскому парку.

Ожидается, что станцией будут пользоваться до 9,2 тысячи человек в сутки.

Лесной Городок

В этом году откроет двери для пассажиров новый пригородный вокзал на станции Лесной Городок. Сейчас там идет строительство подземного пассажирского вестибюля и навесов для островных платформ.

К 2025 году ежедневный пассажиропоток составит 5,5 тысячи пассажиров.

Марьина Роща

Новая станция Марьина Роща обеспечит пересадку между МЦД-2, перспективным МЦД-4 и одноименными станциями БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро.

«В рамках первого этапа строительства сооружаются островная платформа с навесами и надземный пассажирский вестибюль с выходами на улицу Веткина и в 7-й проезд Марьиной Рощи. Пассажиры получат безопасный транзитный проход через пути Рижского направления МЖД», — рассказал Мэр Москвы.

На следующем этапе здесь сделают вторую пассажирскую платформу для поездов перспективного МЦД-4, а общее количество пассажиров составит до 11,5 тысячи в сутки.

Сейчас на площадке возводят опоры надземного пешеходного перехода, пассажирской платформы и схода с пешеходного перехода.

Тимирязевская и Окружная

В этом году планируют завершить реконструкцию двух станций на действующем МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».

На Тимирязевской станции появится пересадка на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Для этого обновят две береговые платформы и построят транзитный подземный вестибюль с турникетами, кассами и залом ожидания.

Обновленной станцией к 2025 году смогут пользоваться 18,4 тысячи пассажиров в сутки.

Основные работы по сооружению подземного вестибюля завершены. Идет строительство его сегмента, интегрируемого с метрополитеном.

Завершается и многолетний проект по созданию транспортно-пересадочного узла «Окружная», объединяющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро. Осталось завершить строительство северного вестибюля станции МЦД-1 и второго вестибюля станции метро, а также соединить МЦД с МЦК надземной крытой галереей.

К 2025 году пассажиропоток составит до 24,1 тысячи пассажиров.

Десять новых станций станут еще одним важным шагом на пути реализации одного из крупнейших транспортных проектов в России — Московских центральных диаметров, подчеркнул Сергей Собянин.