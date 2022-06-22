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1 час назад

Жителям Москвы рассказали о мероприятиях в День памяти и скорби

Вечерняя Москва

В среду, 22 июня, в столице состоится различные мероприятия, горожане возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Жителям Москвы рассказали о мероприятиях в День памяти и скорби
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Так, уже в городе состоялись акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Ночью на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгли 1418 свечей. Участниками акции «Вахта памяти. Вечный огонь» стали юноши и девушки из молодежных объединений.

В этот день на ВДНХ также пройдут тематические экскурсии, посвященные годовщине начала ВОВ. Помимо этого, в полдень начнется церемония возложения цветов к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и к мемориалу «Врата Победы» в парке «Останкино».

Более подробную информацию о других мероприятиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

При этом в День памяти и скорби вход в Музей Победы будет бесплатным. Исключения, как уточняется, составят лишь экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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