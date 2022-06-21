В Москве стартовала патриотическая акция "Линия памяти"

Патриотическая акция "Линия памяти", посвященная 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась вечером во вторник Москве. В рамках акции на Крымской набережной зажгут 1 418 свечей, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"В этом году мы традиционно проводим нашу акцию "Линия памяти" на Крымской набережной. Эта акция в память о тех, кто стал жертвами нацизма в той страшной Великой Отечественной войне", - сказал Кибовский.
Он добавил, что мероприятие проходит в Москве уже в восьмой раз. Акция не приостанавливалась даже в период пандемии.
"Здесь зажгутся 1 418 свечей, это ровно столько, сколько длилась война. Свечи будут гореть на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. Я рад, что с каждым годом сюда приходит все больше людей почтить память близких и родных", - пояснил руководитель ведомства.
Во время акции на Крымской набережной дежурят волонтеры, которые традиционно одеты в военную форму того времени.
"Неслучайно выбрано место проведения акции, ведь именно здесь в 1941 году проходили выпускные, но в четыре утра все изменилось. Волонтеры заступили и будут дежурить тут в пять смен. Всего мероприятие будут обеспечивать 200 волонтеров", - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.