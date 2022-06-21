В Москве стартовала патриотическая акция "Линия памяти"

"Неслучайно выбрано место проведения акции, ведь именно здесь в 1941 году проходили выпускные, но в четыре утра все изменилось. Волонтеры заступили и будут дежурить тут в пять смен. Всего мероприятие будут обеспечивать 200 волонтеров", - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.