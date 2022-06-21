Жара до 31 градуса ожидается в Москве и области на ближайших выходных. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в среду, 22 июня, в Москве сохранится не сильно высокая температура около 20 градусов, возможен дождь.
«А вот с четверга начинаются значительные изменения. Четверг еще такой переходный день, но все-таки уже будет подрастать давление. И воздушные массы хоть и будут перемещаться с севера-востока, но это уже теплые воздушные массы. И еще очень важный фактор, в связи с повышением давления и приближением гребня высокого давления будет уже переменная облачность, много солнца и преимущественно без осадков», — добавил Вильфанд.
Он отметил, что уже в пятницу температура воздуха прогреется до 25-27 градусов, а в субботу и воскресенье — до 31 градуса. Минимальные показатели на столбиках термометров по ночам в эти дни составят 15 градусов.
Вильфанд предполагает, что подобная погода сохранится в Москве и области и на следующей неделе.
Ранее синоптик предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 24 июня.