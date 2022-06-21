«А вот с четверга начинаются значительные изменения. Четверг еще такой переходный день, но все-таки уже будет подрастать давление. И воздушные массы хоть и будут перемещаться с севера-востока, но это уже теплые воздушные массы. И еще очень важный фактор, в связи с повышением давления и приближением гребня высокого давления будет уже переменная облачность, много солнца и преимущественно без осадков», — добавил Вильфанд.