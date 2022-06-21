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1 час назад

Прогноз погоды: в Москву в выходные придет сильная жара

Елена Прошина

Жара до 31 градуса ожидается в Москве и области на ближайших выходных. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду, 22 июня, в Москве сохранится не сильно высокая температура около 20 градусов, возможен дождь.

«А вот с четверга начинаются значительные изменения. Четверг еще такой переходный день, но все-таки уже будет подрастать давление. И воздушные массы хоть и будут перемещаться с севера-востока, но это уже теплые воздушные массы. И еще очень важный фактор, в связи с повышением давления и приближением гребня высокого давления будет уже переменная облачность, много солнца и преимущественно без осадков», — добавил Вильфанд.

Москвичей предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

Он отметил, что уже в пятницу температура воздуха прогреется до 25-27 градусов, а в субботу и воскресенье — до 31 градуса. Минимальные показатели на столбиках термометров по ночам в эти дни составят 15 градусов.

Вильфанд предполагает, что подобная погода сохранится в Москве и области и на следующей неделе.

Ранее синоптик предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 24 июня.

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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