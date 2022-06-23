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1 час назад

Единый дизайн для билетов на теплоходы введут в Москве

Агентство «Москва»иещё 3

Единый дизайн билетов на теплоходы введут в Москве, это поможет в борьбе с недобросовестными промоутерами. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев.

Единый дизайн для билетов на теплоходы введут в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет борьба с промоутерами, потому что они часто продают билеты на те теплоходы, которые не существуют или отправляются с других причалов, поэтому нам кажется важным внедрить единые стандарты по билетам. Именно поэтому мы разработали единый визуальный вид билета на реке, и в ближайшее время он будет внедрен во всех кассах, агрегаторах и на официальном сайте», - сказал Митяев.

Он также отметил, что на билете также будет специальный QR-код. «С помощью этого кода можно будет определить, на какое время, за какую стоимость и на кого куплет этот билет. Тем самым вход на причалы будет осуществляться только с помощью единого билета», - пояснил Митяев.

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