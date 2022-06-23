Единый дизайн для билетов на теплоходы введут в Москве

«Идет борьба с промоутерами, потому что они часто продают билеты на те теплоходы, которые не существуют или отправляются с других причалов, поэтому нам кажется важным внедрить единые стандарты по билетам. Именно поэтому мы разработали единый визуальный вид билета на реке, и в ближайшее время он будет внедрен во всех кассах, агрегаторах и на официальном сайте», - сказал Митяев.