Единый дизайн для билетов на теплоходы введут в Москве

Единый дизайн билетов на теплоходы введут в Москве, это поможет в борьбе с недобросовестными промоутерами. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев.
«Идет борьба с промоутерами, потому что они часто продают билеты на те теплоходы, которые не существуют или отправляются с других причалов, поэтому нам кажется важным внедрить единые стандарты по билетам. Именно поэтому мы разработали единый визуальный вид билета на реке, и в ближайшее время он будет внедрен во всех кассах, агрегаторах и на официальном сайте», - сказал Митяев.
Он также отметил, что на билете также будет специальный QR-код. «С помощью этого кода можно будет определить, на какое время, за какую стоимость и на кого куплет этот билет. Тем самым вход на причалы будет осуществляться только с помощью единого билета», - пояснил Митяев.