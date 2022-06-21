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33 минуты назад

Тематические показы в честь Дня молодежи пройдут 27-28 июня в «Москино»

Агентство «Москва»

В кинотеатрах «Москино» 27 и 28 июня состоятся показы фильмов о молодежи. Об этом сообщается на сайте сети.

В "Москино" пройдут показы в честь Дня молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«27 и 28 июня в кинотеатрах «Москино» пройдут тематические показы, приуроченные ко Дню молодежи. В программу вошли спортивная драма о советских гимнастках, социальная драма о буднях рабочих парней с завода, школьное кино о студентах педагогического вуза и эксцентричная музыкальная кинокомедия с песнями, танцами и переодеванием», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июня в 17:00 в кинотеатре «Молодежный» покажут фильм «Новенькая», 28 июня в 12:00 в кинотеатре «Салют» - «Три дня Виктора Чернышева», в это же время в кинотеатре «Искра» - «Это мы не проходили», 28 июня в 15:00 в кинотеатре «Космос» - «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

День молодежи в России отмечается 27 июня.

Новости Москвы,Виктор Чернышев,
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