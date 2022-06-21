Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с днем рождения

«Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. Вы проводите свой день рождения, как мы видим, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, вашим близким желаю, всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения», - сказал Путин.