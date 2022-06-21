В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
9 минут назад

Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с днем рождения

Агентство «Москва»иещё 6

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения мэра Москвы Сергея Собянина в ходе заседания президиума Госсовета, на котором рассматривалась стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. Вы проводите свой день рождения, как мы видим, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, вашим близким желаю, всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения», - сказал Путин.

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года. Он занимает пост мэра Москвы с 21 октября 2010 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители