Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр напомнил, что 81 год назад 22 июня враг пришел на русскую землю, и началась священная война за свободу и независимость Родины.

"Почти четыре года тяжелейших испытаний стали символом героизма и стойкости нашего народа-победителя. Сегодня мы вспоминаем павших в боях с фашизмом, замученных в концлагерях, погибших во время бомбежек и обстрелов. Они отдали свою жизнь за Отчизну, ради детей, внуков, правнуков. И мы должны быть достойны их подвига", – говорится в послании мэра.

Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, которая состоится 22 июня. Мероприятие будет приурочено к 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

22 июня – это День памяти и скорби, который был включен в перечень памятных дат указом президента РФ от 25 октября 2007 года.