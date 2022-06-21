Москвичам пообещали летний зной с температурой до +31°C

«Затем она будет значительно увеличиваться, солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне +26…+31°C, что выше нормы примерно на 3-4°C. Ожидаются и очень теплые ночи, около 15°C тепла. Такую погоду можно назвать летним зноем», — рассказал Вильфанд.