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17 минут назад

Вильфанд: летний зной с температурой до +31°C придет в Москву в выходные

Газета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 25-26 июня, в Москве будет жарко, температура воздуха может повыситься до +31°C. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Москвичам пообещали летний зной с температурой до +31°C
Фото: газета.ruгазета.ru

По его словам, уже в пятницу воздух в столице должен прогреется до +23…25°C.

«Затем она будет значительно увеличиваться, солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне +26…+31°C, что выше нормы примерно на 3-4°C. Ожидаются и очень теплые ночи, около 15°C тепла. Такую погоду можно назвать летним зноем», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что уровень ультрафиолета в эти дни ожидается очень высоким, следовательно, следует позаботиться о защите кожи.

Ранее Вильфанд рассказал, что Дождливая погода с низким атмосферным давлением и температурой около +20 °C ожидает жителей Москвы на неделе с 20 июня.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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