В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
29 минут назад

Фестиваль-выставка «Манифесты. Театр. Будущее» пройдет в Музее Москвы с 23 по 26 июня

Агентство «Москва»

С 23 по 26 июня в Музее Москвы пройдет фестиваль-выставка «Манифесты. Театр. Будущее», сообщила пресс-служба музея.

В музее Москвы пройдет фестиваль-выставка «Манифесты. Театр. Будущее»
Фото: музей Москвымузей Москвы

Отмечается, что в рамках мероприятия художники и сценографы представят, каким может быть современный театр, какие формы он может принимать и как будет развиваться дальше.

«Фестиваль-выставка представит программные проекты разного формата: от утопических до абсолютно реальных моделей театров и перформативных сообществ и пространств. Свои манифесты художники презентуют посредством перформансов, а также в эскизах, макетах и детально разработанном художественном проекте театра с продуманной эстетикой, философией и репертуаром. Сценографы на примере шекспировского «Гамлета» покажут, как в пьесе проявляются принципы нового театра, для какого зрителя будет работать театр будущего, каким образом он будет функционировать и взаимодействовать со зрителем», - пояснили в пресс-службе.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители