В музее Москвы пройдет фестиваль-выставка «Манифесты. Театр. Будущее»

«Фестиваль-выставка представит программные проекты разного формата: от утопических до абсолютно реальных моделей театров и перформативных сообществ и пространств. Свои манифесты художники презентуют посредством перформансов, а также в эскизах, макетах и детально разработанном художественном проекте театра с продуманной эстетикой, философией и репертуаром. Сценографы на примере шекспировского «Гамлета» покажут, как в пьесе проявляются принципы нового театра, для какого зрителя будет работать театр будущего, каким образом он будет функционировать и взаимодействовать со зрителем», - пояснили в пресс-службе.