В колледжах Москвы началась приемная кампания

Более 200 профессий и более 20 тыс. бюджетных мест предлагаются абитуриентам в московских колледжах. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"С сегодняшнего дня стартует приемная кампания в колледжи на следующий учебный год. Подать заявление можно онлайн сразу в несколько учебных заведений. В наших колледжах доступно более 200 профессий и специальностей. Всего в новом учебном году город выделил более 20 тыс. бюджетных мест для поступающих в городские колледжи", - сказала Ракова.

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Она добавила, что абитуриенты могут подать заявления в городские колледжи онлайн.

"С каждым годом все больше ребят хотят сделать ранний старт в карьере, выбирая учебу в колледже. В прошлом году заявления на поступление в колледжи столицы подали около 200 тыс. молодых людей. Такая популярность среднего профессионального образования легко объяснима: в колледжах есть современные лаборатории, ИТ-полигоны, ребята уже со второго курса начинают практическую подготовку на ведущих предприятиях города", - отметила заммэра.

Как уточнили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы, ежегодно высоким спросом у абитуриентов пользуются следующие направления подготовки: "Информационные системы и программирование", "Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ", "Пожарная безопасность", "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей", "Производство и обслуживание авиационной техники". В этом году впервые будет осуществляться набор на новую специальность "Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях".

Подать заявление на поступление в колледж в электронном виде можно будет до 15 августа включительно в каталоге услуг на mos.ru, выбрав в разделе "Образование" категорию "Запись в колледж". При поступлении на обучение по специальностям (профессиям), требующим у поступающего определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств срок подачи заявлений - до 10 августа.