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33 минуты назад

Москвичей пригласили на выставку «Время и мода» на Пушкинской площади

Вечерняя Москва

Москвичей и гостей столицы пригласили на выставку исторических фотографий «Время и мода» на Пушкинской площади. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Москвичей пригласили на выставку «Время и мода» на Пушкинской площади
Фото: Пресс-служба ДИиПППресс-служба ДИиПП

— Посетители фотовыставки увидят известных артистов советского театра и кино, получат возможность рассмотреть, как одевались студенты московских вузов. Также здесь будут представлены «лица» Общесоюзного дома моделей 60-х — 80-х годов и сам знаменитый кутюрье, легенда и первопроходец отечественной моды Вячеслав Зайцев, — говорится в сообщении.

На вышеуказанной выставке, как уточняется, представлено более полутора сотен фотографий. Данное мероприятие проходит в дни фестиваля «Модная столица».

Также стало известно об открытии фотовыставки «Московская медицина: профессия и хобби» в День медицинского работника на Тверском бульваре и в Екатерининском парке. Посетить фотовыставку сможет каждый желающий в течение месяца. На стендах представлены фотографии врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи.

Новости Москвы,Вячеслав Зайцев,
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