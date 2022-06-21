Москвичей пригласили на выставку «Время и мода» на Пушкинской площади

Москвичей и гостей столицы пригласили на выставку исторических фотографий «Время и мода» на Пушкинской площади. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: Пресс-служба ДИиПП Пресс-служба ДИиПП

— Посетители фотовыставки увидят известных артистов советского театра и кино, получат возможность рассмотреть, как одевались студенты московских вузов. Также здесь будут представлены «лица» Общесоюзного дома моделей 60-х — 80-х годов и сам знаменитый кутюрье, легенда и первопроходец отечественной моды Вячеслав Зайцев, — говорится в сообщении.

На вышеуказанной выставке, как уточняется, представлено более полутора сотен фотографий. Данное мероприятие проходит в дни фестиваля «Модная столица».