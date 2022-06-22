Московский зоопарк присоединится к акции «Минута молчания», организованной в память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Telegram-канал зоосада.

«На одну минуту мы прекращаем работу касс, точек общепита, работу контролеров, приспускаем флаги, останавливаем радиовещание. О начале минуты молчания в зоопарке будет объявлено в радиорубку», - говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали, что 22 июня 2022 года в России состоится минута молчания. Она будет объявлена по случаю Дня памяти и скорби. Мероприятие начнется одновременно по всей стране в 12:15 мск. Именно тогда в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.