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50 минут назад

Играющую в пинг-понг ворону сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве заметили ворону, которая сама с собой играла в пинг-понг. Развлекающуюся птицу во дворе дома сняла на камеру очевидица. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На записи видно, как ворона клювом подкидывает маленький шарик и бегает за ним по полянке.

«Ничего необычного, просто ворона, которая играет в пинг-понг. Всем иногда нужно отвлечься от рутины», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о необычном поведении пятнистых оленей в Приморье. Парнокопытные животные в национальном парке «Земля леопарда» ныряли в водоем за едой.

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