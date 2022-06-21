Играющую в пинг-понг ворону сняли на видео

В Москве заметили ворону, которая сама с собой играла в пинг-понг. Развлекающуюся птицу во дворе дома сняла на камеру очевидица. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На записи видно, как ворона клювом подкидывает маленький шарик и бегает за ним по полянке.
«Ничего необычного, просто ворона, которая играет в пинг-понг. Всем иногда нужно отвлечься от рутины», – отмечается в публикации.
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