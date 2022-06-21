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50 минут назад

Глава SuperJob заявил о нулевой безработице в Москве

Говорит Москва

По словам Алексея Захарова, уход иностранных компаний из России не повлиял на рынок труда в целом.

Глава SuperJob заявил о нулевой безработице в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью «Газете.Ru» он отметил, что в российских мегаполисах нет сложностей с поиском работы.

«В Москве безработицы нет, ноль. Это значит, что любой человек, обладающий любой квалификацией по любой специальности, может найти себе работу в разумные сроки. Во всех крупных мегаполисах России ситуация приблизительно одинаковая, но это не значит, что любой человек может найти работу на ту зарплату, которую он бы хотел получать», — добавил глава SuperJob.

Новости Москвы,Алексей Захаров,
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