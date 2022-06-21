Глава SuperJob заявил о нулевой безработице в Москве

«В Москве безработицы нет, ноль. Это значит, что любой человек, обладающий любой квалификацией по любой специальности, может найти себе работу в разумные сроки. Во всех крупных мегаполисах России ситуация приблизительно одинаковая, но это не значит, что любой человек может найти работу на ту зарплату, которую он бы хотел получать», — добавил глава SuperJob.