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48 минут назад

Прогноз погоды: Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся проливных дождях

Москва24

Сгустки кучево-дождевых облаков надвигаются на Москву. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о надвигающихся проливных дождях
Фото: ТАССТАСС

"В течение дня характер метеоусловий будет меняться влиянием очередного циклона, центр которого сейчас раскручивается на Смоленщиной, как раз там наблюдаются основные сгустки кучево-дождевых облаков. Ну и, соответственно, все это идет строго на Москву, поэтому к вечеру ожидаются дожди", – отметил синоптик в эфире программы "Соловьев Life".

Синоптики портала "Метеовести" подчеркнули, что ко всему прочему, вторник, 21 июня, может стать самым холодным с начала лета.

"Лето в Центральной России берет паузу – очередной северный циклон несет в регион резкое похолодание и тропические ливни. Сегодняшний день в центре страны станет самым холодным с начала июня", – говорится в сообщении.

Так, в столичном регионе 21 июня ожидается 16 градусов, как было в начале мая. В среду, 22 июня, будет теплее – 19 градусов. С четверга температура воздуха начнет заметно повышаться, поэтому в пятницу и субботу уже ожидается до 28 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье.

В свою очередь, Тишковец отмечал, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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